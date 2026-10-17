Osmaniye'de Astsubaylar Günü kutlandı, TEMAD hak mücadelesinin süreceğini açıkladı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. TEMAD Osmaniye Şube Başkan Yardımcısı Oktay Kaya, emekli astsubayların hak mücadelesinin süreceğini belirterek, meslektaşlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, Osmaniye'de düzenlenen törenle kutlandı. Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan kutlama törenine TEMAD Osmaniye Şubesi üyeleri ile STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) Osmaniye Şube Başkan Yardımcısı Emekli Jandarma Astsubay Oktay Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"42 yıl önce meslektaşlarımızın birlik ve dayanışma iradesiyle kurulan TEMAD, bugün Türkiye genelinde yaygın teşkilat yapısı, 100 şubesi ve kurumsal birikimiyle emekli astsubayların kurumsal temsilcisi, çatı kuruluşu ve hak arama mücadelesinin örgütlü gücü haline gelmiştir. TEMAD için 42 yıl, emekli astsubayların hak, hukuk, adalet ve insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesinin tarihidir. Bu tarih boyunca meslektaşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve özlük haklarının geliştirilmesi için mücadele ettik. Sorunlarımızı ilgili makamlara taşıdık. Raporlar hazırladık ve kamuoyu oluşturduk. Siyasi ve bürokratik makamlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bu mücadelemiz, haklarımızı alana kadar da devam edecektir.

Misyonumuz, üyelerimizin mesleki sorunlarının çözümü ile sınırlı değildir. Katkı sağlamak ve üyelerimizin yaşam kalitesini yükseltmek temel görevlerimiz arasındadır. Ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırı karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek, yasaların verdiği imkanlar çerçevesinde gerekli demokratik ve hukuki tepkileri ortaya koymak temel görevlerimiz arasındadır. TEMAD; katılımcı demokrasiyi, insan haklarına saygıyı, gönüllülük esasını, toplumsal dayanışmayı, hukukun üstünlüğünü ve çevre bilincini esas alan bir sivil toplum kuruluşudur. Meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda istihdam, konaklama, barınma, güvenlik ve sosyal destek hizmetleri gibi alanlarda imkanlar oluşturabilen, mağdur meslektaşlarımızın yanında duran ve ihtiyaç duyduklarında hukuki destek sağlayabilen bir TEMAD hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA