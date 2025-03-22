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Osmaniye'de Akaryakıt Tankeri ile Tır Çarpıştı, Yangın Çıktı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Kazada iki sürücü de yaralanmadan kurtuldu.

Osmaniye'de akaryakıt tankeriyle çarpışan tır alev aldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tanker ile tırın çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Düziçi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Akaryakıt tanker ile tırın çarpması sonucu yangın çıktı. Tankerde başlayan yangın tıra da sıçradı. İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyol trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Yangının söndürülmesi sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu trafiğe açılırken yangında maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'de Akaryakıt Tankeri ile Tır Çarpıştı, Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel
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