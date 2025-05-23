Osmaniye'de ahşap ev yangında kül oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralanırken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyü Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dede Avluk'a ait ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Dede Avluk hafif yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.