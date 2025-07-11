Osmaniye'de AFAD Tarafından Yangın Eğitimi Düzenlendi

Osmaniye'de AFAD Tarafından Yangın Eğitimi Düzenlendi
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Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline AFAD tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. Eğitimde yangın öncesi, anı ve sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik AFAD tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde, yangın öncesinde alınması gereken önlemler, yangın anındaki doğru müdahale yöntemleri ve yangın sonrası yapılması gereken çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aktarıldı. Eğitim kapsamında yangın güvenliği ekipmanlarının tanıtımı yapılarak doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca düzenlenen tatbikatta katılımcılara, muhtemel yangın durumlarında hızlı ve etkili müdahale yetkinliği kazandırılması hedeflendi. AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem kurum personelinin güvenliğini sağlamak hem de muhtemel afetlere hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sonunda katılımcılara teşekkür edilerek afet farkındalığının artırılması yönündeki çalışmaların devam edeceği vurgulandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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