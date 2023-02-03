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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yerel Haberler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05'te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi'nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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