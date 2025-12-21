Haberler

Osmaniye'de 3 bin sporcu uluslararası yarı maraton heyecanı yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OSMANİYE'de ilki düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton, Türkiye'nin en uzun gecesi olarak bilinen 21 Aralık'ta 3 bin sporcunun katılımı ile mehteran ve oyun havaları eşliğinde gerçekleşti.

OSMANİYE'de ilki düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton, Türkiye'nin en uzun gecesi olarak bilinen 21 Aralık'ta 3 bin sporcunun katılımı ile mehteran ve oyun havaları eşliğinde gerçekleşti.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekli maratona, 5 ülkeden 7'si yabancı olmak üzere toplam 3 bin sporcu katıldı. İki gün süren etkinlikte maratonun ilk günü çocuk, özel bireyler ve bebek emekleme yarışlarıyla başladı. Musa Şahin Bulvarı'nda bin 500 çocuk, 40 özel birey ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehitler Anıtı'nda 20 bebek dereceye girebilmek için ter döktü. Parkuru tamamlayan tüm çocuklara madalya, dereceye girenlere ise para ödülü verildi. Ayrıca çekilişle 400 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Final günü gerçekleştirilen 10K, 21K ve halk koşusu kategorilerinde sporcular kıyasıya mücadele etti. 10K'da erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Ruken Tek birincilik elde etti. 21K'da ise erkeklerde milli atlet Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda milli atlet Nur Sena Çeto yarışı ilk sırada tamamladı.

Maratonda yer alan bazı sporcular yarış sonrası oluşan coşkulu atmosferde yöresel müzikler eşliğinde halay ve misket oynayarak eğlendi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışın startını Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Kimi sporcular yarışı kucağında yada pusette çocuğuyla, kimisi eşiyle birlikte el ele tutuşarak, kimi de tekerlekli sandalye ile birlikte tamamladı.

BAŞKAN ÇENET: SAĞLIK İÇİN KOŞUN

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Her yaştan atletimiz sporcumuz buraya geldiler. Osmaniye'mizde iki gündür dolu dolu çok güzel bir spor dolu günler geçiyoruz. Biz sağlık için koşun diyoruz. Gençlerimizin spor veya teknoloji arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıkları zaman muhakkak biz sporu tercih etmelerini istiyoruz. Osmaniye Uluslararası Yarı Maraton Koşusunun 21 K ve 10 K koşuları yapıldı. İki gün süren bu koşular gerçekten sporun birleştirici etkisini bize bir kere daha gösterdi ve her yaştan ülkemizin her diyarından her yaştan sporcuların ve birçok ülkeden gelen katılımcıların burada birleştiğini, buluştuğunu gördük. Biz tırnak içerisinde 'Sporda bulaşıcıdır' diyoruz. Güzel alışkanlıkların örnek alınması için bugün burada bir model ortaya sunuyoruz. Sağlık için spor için koşun diyoruz. Osmaniye'de buna güzel bir ev sahipliği yaptı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar

Takımlarımızı da epey ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor

Kentin sarı fenomeni! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpıp paramparça olan araç 2 kişiye mezar oldu
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
title