Osmaniye'de 3 bin sporcu uluslararası yarı maraton heyecanı yaşadı

OSMANİYE'de ilki düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton, Türkiye'nin en uzun gecesi olarak bilinen 21 Aralık'ta 3 bin sporcunun katılımı ile mehteran ve oyun havaları eşliğinde gerçekleşti.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekli maratona, 5 ülkeden 7'si yabancı olmak üzere toplam 3 bin sporcu katıldı. İki gün süren etkinlikte maratonun ilk günü çocuk, özel bireyler ve bebek emekleme yarışlarıyla başladı. Musa Şahin Bulvarı'nda bin 500 çocuk, 40 özel birey ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehitler Anıtı'nda 20 bebek dereceye girebilmek için ter döktü. Parkuru tamamlayan tüm çocuklara madalya, dereceye girenlere ise para ödülü verildi. Ayrıca çekilişle 400 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Final günü gerçekleştirilen 10K, 21K ve halk koşusu kategorilerinde sporcular kıyasıya mücadele etti. 10K'da erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Ruken Tek birincilik elde etti. 21K'da ise erkeklerde milli atlet Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda milli atlet Nur Sena Çeto yarışı ilk sırada tamamladı.

Maratonda yer alan bazı sporcular yarış sonrası oluşan coşkulu atmosferde yöresel müzikler eşliğinde halay ve misket oynayarak eğlendi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışın startını Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Kimi sporcular yarışı kucağında yada pusette çocuğuyla, kimisi eşiyle birlikte el ele tutuşarak, kimi de tekerlekli sandalye ile birlikte tamamladı.

BAŞKAN ÇENET: SAĞLIK İÇİN KOŞUN

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Her yaştan atletimiz sporcumuz buraya geldiler. Osmaniye'mizde iki gündür dolu dolu çok güzel bir spor dolu günler geçiyoruz. Biz sağlık için koşun diyoruz. Gençlerimizin spor veya teknoloji arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıkları zaman muhakkak biz sporu tercih etmelerini istiyoruz. Osmaniye Uluslararası Yarı Maraton Koşusunun 21 K ve 10 K koşuları yapıldı. İki gün süren bu koşular gerçekten sporun birleştirici etkisini bize bir kere daha gösterdi ve her yaştan ülkemizin her diyarından her yaştan sporcuların ve birçok ülkeden gelen katılımcıların burada birleştiğini, buluştuğunu gördük. Biz tırnak içerisinde 'Sporda bulaşıcıdır' diyoruz. Güzel alışkanlıkların örnek alınması için bugün burada bir model ortaya sunuyoruz. Sağlık için spor için koşun diyoruz. Osmaniye'de buna güzel bir ev sahipliği yaptı" diye konuştu.