Haberler

Doğadan topladığı andız çekirdeklerini koleksiyonluk tespihlere dönüştürüyor

Doğadan topladığı andız çekirdeklerini koleksiyonluk tespihlere dönüştürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de Halil Serçe, doğadan topladığı andız kozalaklarının çekirdeklerinden el işçiliğiyle tespih ve bileklik üretiyor. Ürünler 500-1500 lira arasında satılırken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da Serçe'nin yaptığı bir tespih bulunuyor.

Osmaniye'de Halil Serçe, yaklaşık 25 yıldır doğadan topladığı andız kozalaklarının çekirdeklerinden tespih ve bileklik üretiyor.

Osmaniye'de uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan 66 yaşındaki Halil Serçe, sanata olan ilgisiyle başladığı tespih yapımını zamanla geliştirdi. Serçe, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk Yaylası'ndaki evinin bahçesine kurduğu yaklaşık 10 metrekarelik atölyesinde çevredeki andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerini özenle işleyerek 33'lü ve 99'lu tespihlerin yanı sıra bileklik üretiyor. Tamamı el işçiliğiyle üretilen ürünler, özel sipariş üzerine farklı model ve tasarımlarla müşterilere sunuluyor. El işçiliği ve modeline göre tespih ve bilekliklerin fiyatı 500 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Ürünler, Türkiye'nin birçok ilinden koleksiyonerler ve tespih meraklıları tarafından ilgi görüyor.

Kendi imkanlarıyla tespih yapmayı öğrendiğini söyleyen Halil Serçe, "Sanata merakım olduğu için 1978 yılında bu tespih torna makinesini gördüm ve aldım. Hiçbir ustadan eğitim almadan, kendi kendime bu tespihçiliği öğrendim. Özellikle bizim köyümüzde ve bu bölgede bulunan andız ağacının tohumundan tespih yapıyoruz. Andız ağacı kıymetli bir ağaçtır. Yüksek kesimlerde yetişir. Andızın meyvesinin kabuğundan pekmez yapılıyor. Bu pekmez, akciğer rahatsızlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar tarafından şurup yerine kullanılıyor. Çekirdeğinden ise çok çeşitli modellerde tespih yapıyoruz. 33 boncuklu, 99 boncuklu tespihler ile bileklikler üretiyoruz. Bayanlar için de bileklik yapıyoruz" diye konuştu.

" Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda tespihim var"

Yaptığı tespihleri Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderdiğini söyleyen Halil Serçe, "Bu torna makinesini 1978 yılında aldım. Yaklaşık 25 yıldır tespihçilik yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. Yaptığım tespihleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyorum. Ünlü kişilere de tespih gönderdim. Sayın Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da benim yaptığım bir set bulunmaktadır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halka’nın Samara’sı arkasında bir servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu

Halka’nın Samara’sı arkasında servet bıraktı! Annesi mahkemeye koştu
Tuzla'da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi

Böylesi görülmedi! Çetenin otobüsü var ve içinden bunlar çıktı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
İngiltere, TikTok hakkında soruşturma başlattı

TikTok hakkında soruşturma: Çocuk güvenliği mercek altında
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor