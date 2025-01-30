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Osmaneli'nde Tarım Araçları İçin Güvenli Kullanım Semineri Düzenlendi

Osmaneli'nde Tarım Araçları İçin Güvenli Kullanım Semineri Düzenlendi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, çiftçilere traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı hakkında seminer düzenledi. Seminerde reflektör kullanımı, ROPS demiri ve genel trafik önlemleri ele alındı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından çiftçilere 'Traktör ve Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı' semineri düzenlendi.

Bilecik'e bağlı Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazaları sebebiyle yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla; Tarım araçlarında reflektör tak görünür ol, rops demiri ve önemi, üçgen reflektör, sarı ışıklı flaşör lamba kullanımının önemi, trafik kazalarına karşı alınması gereken genel önlemler gibi konu başlıklı seminer ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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