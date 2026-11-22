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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Yılmaz, Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Köy Muhtarı Mehmet Zelvi ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam Tahir Yılmaz, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı