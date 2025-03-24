Osmaneli Kaymakamı Kılıç, İyilikte Yarışalım Etkinliğine Katıldı

Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Balaban İlkokulu'nda düzenlenen 'İyilikte Yarışalım' etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Balaban İlkokulu öğretmenleri, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan hediye kutularını teslim etti. Etkinlik, öğretmenlerin organizasyonu ve Kaymakam Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Kılıç, toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayarak, "BİL-EN projesi ile sosyal sorumluluk alanında da önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Hediye kutuları, temel gıdalar ve alışveriş çeklerinden oluşarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Etkinliğe katılan öğretmenler ve öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde yardımlaşmanın önemine dikkat çektiler.

Kaymakam Kılıç, etkinliğe katkıda bulunan ve destek veren herkese teşekkür etti ve toplumsal dayanışmanın devam etmesini diledi. - BİLECİK