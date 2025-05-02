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Osmaneli Kaymakamı Kılıç, En Fazla Kitap Okuyanları Ödüllendirdi

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, En Fazla Kitap Okuyanları Ödüllendirdi
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçedeki halk kütüphanesinde düzenlenen sertifika programında en fazla kitap ödünç alan okurları ödüllendirdi ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçe halk kütüphanesinde düzenlenen sertifika programına katılarak yıl boyunca en fazla kitap ödünç alan kitapseverleri ödüllendirdi.

Program kapsamında, kitap okumanın çocuklar ve yetişkinler üzerindeki çok yönlü etkilerini vurgulayan Kaymakam Kılıç, okuyucularla birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Osmaneli İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle toplumun okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel gelişimi desteklemeyi amaçlanırken, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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