Osmaneli'de 'Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' düzenlendi - Haberler

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Osmaneli'de 'Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli'de 'Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' düzenlendi

Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Necla Hanım Konağı'nda 'Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' düzenlendi.

Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Necla Hanım Konağı'nda ' Osmaneli Tarih, Mimari, Kültür Sempozyumu' düzenlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sempozyuma 33 akademisyenin katıldığını belirtti. İlçede farklı alanlardaki sempozyumlara devam edeceklerini söyleyen Şahin, "Sempozyumun başkanlığını BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un yaptığı organizasyonda Bilim Kurulu'nda 20 profesör görev aldı. Sekiz oturumla 33 sunum yapılan sempozyumda Osmaneli'nin tarih, kültür, mimari konuları ele alındı. En önemlisi bilimsel çalışmalar bir kitap haline getirilerek, ilçemiz hakkında çok değerli bir kaynak kazanacağız. Bu tür tanıtımlar için ilçemizde farklı alanlarda birbirinden değerli akademisyenlerimi düzenleyeceğimiz sempozyumlarla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Münür Şahin Osmaneli Rektör Yerel Haberler

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