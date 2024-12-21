Osmaneli'de Huzur ve Güven Uygulamaları Gerçekleştirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince müşterek olarak 'Huzur ve Güven' uygulamaları gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde yapılan uygulama sırasında; 798 kişi ve 259 araç kontrol edildi kurallara uymayan sürücü, araç ve işyerlerine gerekli idari para cezası kesildi. Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatları çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşların güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz" dedi. - BİLECİK