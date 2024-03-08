Üye Girişi
Haberler

Osmancık Kaymakamı 106 yaşındaki Zehra teyzeyi ziyaret etti

Güncelleme:

Osmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakam Ayhan Akpay, 106 yaşındaki Zehra teyzeyi ziyaret ederek kutlama yaptı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 106 yaşındaki Zehra teyzeyi ziyaret etti.

Osmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan kadınlara karanfil veren ilçe kaymakamı Ayhan Akpay daha sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler çerçevesinde eşi Senem Akpay ile birlikte ilçede yaşayan 1918 doğumlu Zehra Doğan'ı da ziyaret eden Kaymakam Akpay, Zehra teyzenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı,çiçek vererek, sağlık ve afiyet diledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayhan Akpay Osmancık Kadın Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Pendik adayı Mustafa Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Maltepe adayı Kubilay Sevencan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Küçükçekmece adayı Lokman Alpaydın kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kartal adayı İltan Emekçioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kağıthane adayı Mustafa Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kadıköy adayı Esin Aydemir kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güngören adayı Erdem Işıklar kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Güngören belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gaziosmanpaşa adayı Sevda Saydam İrgin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Fatih adayı Müfide Boğazlıyanlıoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Fatih belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Eyüpsultan adayı Rasih Muhammet Danış kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Esenler adayı Arslan Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çekmeköy adayı İbrahim Subaşı kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu? Recep Tayyip Erdoğan neden siyaseti bırakıyor? DEVA Partisi Çatalca adayı Mehmet Selim Tahincioğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title