Ortahisar Kasabası'nda Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar Kasabası'nda ilk defa yapılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kasabada 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının başarıyla tamamlandığını belirterek, bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Ateş yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun Ortahisar tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ortahisarlı hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak toplamda 7 kilometrelik BSK kaplama sıcak asfaltımız hayırlı uğurlu olsun. Halkımız güle güle kullansın. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" diye konuştu. - NEVŞEHİR