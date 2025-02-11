Ortaca'nın Nüfusu 55 Bin 177'ye Yükseldi
Muğla'nın Ortaca ilçesi, son bir yılda nüfusunu 2 bin 44 kişi artırarak 55 bin 177'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre, Muğla ilinin nüfusu da 1 milyon 081 bin 867 olarak belirlendi.
Muğla'nın Ortaca ilçesi nüfusu 2 bin 44 kişi artarak 55 bin 177'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini paylaştı. Buna göre, Muğla ilinin nüfusu 1 milyon 081 bin 867'ye ulaşırken, Ortaca ilçesinin nüfusu ise 55 bin 177 olarak belirlendi. Ortaca'da, son bir yıl içinde nüfus 2 bin 44 kişi artmış oldu. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel