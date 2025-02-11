Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Ortaca'nın Nüfusu 55 Bin 177'ye Yükseldi

Ortaca'nın Nüfusu 55 Bin 177'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesi, son bir yılda nüfusunu 2 bin 44 kişi artırarak 55 bin 177'ye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre, Muğla ilinin nüfusu da 1 milyon 081 bin 867 olarak belirlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi nüfusu 2 bin 44 kişi artarak 55 bin 177'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini paylaştı. Buna göre, Muğla ilinin nüfusu 1 milyon 081 bin 867'ye ulaşırken, Ortaca ilçesinin nüfusu ise 55 bin 177 olarak belirlendi. Ortaca'da, son bir yıl içinde nüfus 2 bin 44 kişi artmış oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi
img

Feci ölüm! Yem karma makinesi sonu oldu
img

Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem cevabı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.