Ortaca Kaymakamlığı'ndan Öksüz ve Yetimlere Anlamlı İftar

Ortaca Kaymakamlığı'nın düzenlediği iftar programı, sevgi dolu bir buluşmaya sahne olurken öksüz ve yetimler iftarda buluştu.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca İlçe Protokolü, Ortaca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında öksüz, yetim ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Dualarla başlayan anlamlı etkinlikte, Kaymakam Kenan Aktaş ve eşi Hayriye Ünal Aktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek, gönüllerini kazandıkları çocuklara hediyeler takdim ettiler. - MUĞLA