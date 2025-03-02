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Ortaca Kaymakamı Aktaş minik öğrencileri ağırladı

Ortaca Kaymakamı Aktaş minik öğrencileri ağırladı
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Şehit Asteğmen Ünal Daka İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Şehit Asteğmen Ünal Daka İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Kaymakam Aktaş ile sohbet edip sorular sordu. Aktaş, miniklerin ziyaretine büyük bir sevgiyle karşılık vererek onların soruların yanıtladı. Ziyaretin sonunda Kaymakam Aktaş öğrencilere ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Kaymakam Aktaş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel. Onların neşesi ve enerjisi, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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