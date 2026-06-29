Ortaca'da Kanser Tedavisi Gören Yurttaş İçin Dayanışma Konseri

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanser tedavisi gören bir yurttaş için maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla dayanışma konseri düzenlendi.

Ortaca'da kanser tedavisi gören bir yurttaşa destek olmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği öncülüğünde dayanışma etkinliği düzenlendi. Dernek bünyesinde oluşturulan destek komitesi aracılığıyla yurttaşlar yardımda bulunurken, bölge sanatçılarından Ali Ötünç de dayanışma konseri verdi.

Konsere siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Baha Baran, etkinliğin amacının yalnızca maddi yardım sağlamak olmadığını belirterek, kanser tedavisi gören yurttaşa moral vermek, toplumsal farkındalık yaratmak ve dayanışmayı güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA