Ortaca'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Engin Kanat Hayatını Kaybetti

(MUĞLA )- Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Engin Kanat (47), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Engin Kanat, üç gün önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle anjiyo olmuş ve evinde istirahat ediyordu. Ancak bugün sabah saatlerinde yeniden kalp krizi geçiren Kanat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Engin Kanat'ın vefatı, görev yaptığı emniyet teşkilatında ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Polis Memuru Engin Kanat için düzenlenen törene, Kaymakam Kenan Aktaş ve ilçe protokolü katıldı. Dualar eşliğinde, yarın öğle namazına müteakip Kaman Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Kaman Cuma Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmek üzere memleketine uğurlandı.

Kaymakam Kenan Aktaş "Vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."dedi