Ortaca'da kadına yönelik şiddete karşı etkinlikte turuncu çiçek ve ayraç dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ortaca İlçe Jandarma, İlçe Emniyet ve Köyceğiz Sosyal Hizmet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için farkındalık çalışması yaptı. Kadınlara turuncu çiçek ve materyal, erkeklere 'Kadına El Kalkamaz' yazılı turuncu ayraç ve broşür verildi.
Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Köyceğiz ilçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
25 Kasım 2026'da düzenlenen etkinlikte kadınlara, günün simge rengi olan turuncu renkli çiçekler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Erkeklere ise "Kadına El Kalkamaz" turuncu kitap ayracı farkındalığı arttırmak için ve broşürleri verildi. 'Kadınlarımız bir çiçektir' sloganının kullanıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekildi.