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Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Köyceğiz ilçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

25 Kasım 2026'da düzenlenen etkinlikte kadınlara, günün simge rengi olan turuncu renkli çiçekler ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Erkeklere ise "Kadına El Kalkamaz" turuncu kitap ayracı farkındalığı arttırmak için ve broşürleri verildi. 'Kadınlarımız bir çiçektir' sloganının kullanıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı