Ortaca'da "Mutlak Butlan" Tepkisi... CHP İlçe Başkanı Çimen: "Sarayın İşbirlikçileriyle İş Tutanlar Bizden Değildir"

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde CHP kurultayının iptali ve genel merkezinin polis müdahalesi ile tahliyesi protesto edildi. CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, meselenin CHP meselesi olmaktan çıkıp, Türkiye meselesine döndüğünü vurguladı.

CHP Genel Merkezi'nin kolluk güçleri tarafından boşaltılması ve mutlak butlan kararı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde protesto edildi. CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, yaptığı açıklamada, "Bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir" dedi.

Birlik ve dayanışma çağrısı yapan Çimen, şunları söyledi:

"Bu yanlış zihniyetle, 'butlancıyız' deyip, partinin kapılarını kırıp, genel merkezimizi işgal edenlerle, işbirlikçilerle, sarayın işbirlikçileriyle iş tutanlar bizden değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Sosyal medyada yazıp çizenler böyle bir dönemde partinin aleyhine, genel başkanın aleyhine, partinin seçilmişlerinin, il başkanından milletvekiline aleyhine konuşanlar bizden değildir, hiç olmamışlardır. Bu insanlar bizim yol arkadaşlarımız değildir."

CHP'ye oy veren vermeyen muhaliflere, memleketin gidişatından zül duyan, rahatsız olan vatandaşlara sesleniyorum, bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir. Türkiye'de demokrasi devam edecek mi, serbest seçimler devam edecek mi, rejim bizim bildiğimiz şekilde kalacak mı, kalmayacak mı meselesidir. Dolayısıyla bugün omuz vermek zorundasınız, yarın çok geç olabilir."

Kaynak: ANKA