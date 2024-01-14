Üye Girişi
Haberler

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Görme Engellilere Beyaz Baston Hediye Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, beyaz bastonun önemine dikkat çekerek 10 adet beyaz baston hediye etti.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, beyaz bastonun önemine dikkat çekerek 10 adet beyaz baston hediye etti.

Görme engelli vatandaşların karşılaştıkları zorlukları hatırlatmak ve beyaz bastonun görme engelliler için önemini vurgulamak üzere Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi tarafından "7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası" kahvaltı programı düzenlendi. Programa katılan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir "Sizlerle birlikte kahvaltı yapmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" dedi. Başkan Uzundemir Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi'ne 10 adet beyaz baston hediye etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Uzundemir Türkiye Ortaca Muğla Engelliler Etkinlik Belediye Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title