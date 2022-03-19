Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi ve Muhtarların iş birliği çerçevesinde 'Muhtarım Belgem Nerede' projesi kapsamında düzenlenen eğitim sonunda-Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi ve Muhtarların iş birliği çerçevesinde 'Muhtarım Belgem Nerede' projesi kapsamında düzenlenen eğitim sonunda-Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı.

Eğitimci Mustafa Kemerli öncülüğünde yapılan sınav sonucu 'Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi' belgesini almaya hak kazananlara Belediye Düğün Salonundan sertifikaları dağıtıldı.

Düzenlenen 'Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi' sertifika dağıtım törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Öksüz, Mahalle Muhtarları ve sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, belediye olarak her zaman eğitici çalışmalara destek verdiklerini belirterek, sertifika alanlara hayırlı olsun temennilerini iletti. - MALATYA

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Sertifikaları dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğanşehir, Malatya, Düğün, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title