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Orman Yangınları ile Mücadelede Bilgilendirme Toplantısı

Orman Yangınları ile Mücadelede Bilgilendirme Toplantısı
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Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda kırsalda yaşayan vatandaşları bilgilendiriyor. Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden, Aşağıkayacık Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve çevresel bilincin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda kırsalda yaşayan vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ederken, bu kapsamda Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden kırsal Aşağıkayacık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nün orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda düzenlediği toplantılar, bölge halkının yangınlara karşı hazırlıklı olmasına ve afet durumlarında doğru adımları atmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda kırsal Aşağıkayacık Mahallesi'nde Köşk Orman İşletme Şefi Ali Üreden tarafından vatandaşlar bilgilendirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve orman yangınlarına karşı çevresel bilincin artırılması gerektiği vurgulandı. Üreden, yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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