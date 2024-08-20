Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 15 Ağustos'ta çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan 700 hektarlık alanın etkilendiği orman yangını sırasında ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) tekrar ziyarete açıldı.

Çanakkale'de 15 Ağustos tarihinde saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sırasında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete kapatıldı.

Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi. Kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.

Tarihi Alan'daki orman yangını sırasında ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) tekrar ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" denildi. - ÇANAKKALE