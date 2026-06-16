Ormanı korurken bir can kurtardılar

Manisa'da orman yangınlarını önlemek amacıyla gönüllü görev yapan iki kamu çalışanı, eşek arısı sokması sonucu fenalaşan öğretmeni zamanla yarışarak hastaneye ulaştırdı. Bilincini kaybetmek üzere olan vatandaş, "Onlar olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim" dedi.

Manisa Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından, mahallelerde koordinasyon sağlamak ve farkındalık çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilen gönüllü kamu çalışanları, ormanları korurken bir vatandaşın da hayatını kurtardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi kırsalında gönüllü olarak görev yapan kamu çalışanları Mustafa Tire ve Cihat Bilir, yolda yardım isteyen bir sürücüyle karşılaştı. Sürücü Ergun Karaca Çakır (32), kendisini eşek arısının soktuğunu ve aracını kullanamayacak durumda olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

"Arı sokmasına alerjim olduğunu bilmiyordum"

Hafta sonu babasıyla birlikte Hacıhaliller Mahallesi'nden Yeşilköy istikametine doğru seyir halindeyken açık camdan içeri giren eşek arısı tarafından sokulduğunu anlatan Ergun Karaca Çakır, kısa süre sonra fenalaşmaya başladığını söyledi.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu bilmediğini ifade eden Çakır, "Bir süre sonra belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Araç kullanıyordum ama gözlerim kararmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmeden aracı kenara çektim. Babamın da gözleri iyi görmüyor, bizi geri götürecek durumda değildi. Tam o sırada yoldan geçen aracı gördüm. Kendilerine arı soktuğunu söyledikten sonra araçlarına bindim. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Sağ olsunlar beni hastaneye ulaştırmışlar. Daha sonra mahalle muhtarına giderek kendilerine ulaşmak ve teşekkür etmek istediğimi söyledim." dedi.

112 ile anbean irtibat kurdular

Fenalaşan vatandaşın bilincini giderek kaybettiğini belirten gönüllü kamu çalışanlarından Mustafa Tire, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiklerini söyledi.

Tire, "Arkadaşımızı aracımıza aldıktan hemen sonra 112'yi arayarak durumu bildirdik. Ambulansın yolda bizi karşılayacağı söylendi. Yol boyunca 112 Komuta Merkezi ve ambulans ekibiyle sürekli iletişim halinde kaldık. Konumumuzu anbean paylaştık. Manisa çevre yolundaki kırmızı ışıklarda vatandaşın nefes almakta zorlandığını fark ettik. Tam o sırada ambulansla buluşarak kendisini sağlık ekiplerine teslim ettik. Ardından acil müdahalesi yapıldı." diye konuştu.

"Sağlıklı olduğunu görünce mutlu olduk"

Gönüllü kamu çalışanlarından Cihat Bilir ise hastanede tedavisi tamamlanan vatandaşın kendilerine ulaşarak teşekkür etmek istediğini öğrendiklerini belirtti.

Muhtarlık aracılığıyla iletişim kurduklarını ifade eden Bilir, "Kendisinin de öğretmen olduğunu sonradan öğrendik. Biz mahalle sakinlerinden biri olduğunu düşünmüştük. Daha sonra irtibata geçerek ziyaret ettik. Sağlıklı olduğunu görünce çok mutlu olduk." dedi.

"Hem ormanı korudular hem de bir can kurtardılar"

Kendisine yardım eden Mustafa Tire ve Cihat Bilir'e teşekkür eden Ergun Karaca Çakır, yaşadığı olayın kendisi için ikinci bir hayat anlamına geldiğini söyledi.

Çakır, "Orman yangınlarını önlemek amacıyla gönüllü görev yaptıkları sırada bana denk geldiler. Eğer orada olmasalardı bugün belki de hayatta olmayacaktım. Hem orman yangınlarını önlemek için görev yapıyorlardı hem de bir can kurtardılar. O bölgede başka bir aracın geçip geçmeyeceğini de bilmiyoruz. Issız bir alandaydı. Kendilerine teşekkür etmek, tanışmak ve helalleşmek istedim. Demek ki daha yaşayacak günlerimiz varmış." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına karşı yürütülen gönüllü çalışmalar sırasında yaşanan olay, kamu görevlilerinin sadece doğayı değil, insan hayatını da korumak için gösterdiği fedakarlığın örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı