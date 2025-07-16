Orman Bölge Müdürü'nden Adalet Komisyonu Başkanı'na Ziyaret
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker'i ziyaret ederek ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker'i makamında ziyaret etti.
Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Bölge Müdürü Keskin, Zonguldak genelinde ve Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen ormancılık faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel