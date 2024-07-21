Üye Girişi
Haberler

Orman alanda tesadüfen peri bacalarını keşfetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğa gezisine çıkan bir vatandaş ormanlık alanda havalandırdığı dron ile peri bacalarını keşfetti. Videoları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orman alanda tesadüfen peri bacalarını keşfetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğa gezisine çıkan bir vatandaş ormanlık alanda havalandırdığı dron ile peri bacaları keşfetti.

Bolvadin ilçesinde yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş gezinti için Özburun beldesinde ormanlık alana gitti. Burada dron havalandıran vatandaş yaklaşık 50 metre havalandırılan dronda ağaçlar arasında peri bacaları olduğunu fark etti. Daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen vatandaşın videoları kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Peri Bacaları Bolvadin Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title