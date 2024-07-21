Orman alanda tesadüfen peri bacalarını keşfetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde doğa gezisine çıkan bir vatandaş ormanlık alanda havalandırdığı dron ile peri bacaları keşfetti.

Bolvadin ilçesinde yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir vatandaş gezinti için Özburun beldesinde ormanlık alana gitti. Burada dron havalandıran vatandaş yaklaşık 50 metre havalandırılan dronda ağaçlar arasında peri bacaları olduğunu fark etti. Daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen vatandaşın videoları kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.