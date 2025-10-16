Orhangazi'de 8 Yaşındaki Çocuğa Köpek Saldırdı

Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde sabah okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki bir çocuğa köpek saldırdı. Köpek tarafından bacağı ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeni Sölöz Mahallesi'nde evinden çıkarak okula gitmek isteyen 8 yaşındaki İ.A. isimli çocuğa sokak köpeği saldırdı. Bacağından ısırılan ve yaralanan çocuğu, çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı. - BURSA