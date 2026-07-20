Orhangazi'de su kesintisi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde BUSKİ'nin çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz 2026'da 10.00-20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi civarı hariç ilçe genelinde kesinti olacak.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Orhangazi İlçesi genelinde (Siteler Bölgesi ve Endüstri Meslek Lisesi civarı hariç) 21 Temmuz 2026 tarihinde 10: 00 – 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, " Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı