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Orhaneli Merkez Durdubey Cami 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri ilk namazlarını kıldı

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Orhaneli Merkez Durdubey Cami'nde eğitim gören 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, 'İlk Seccadem, İlk Namazım' projesi kapsamında cemaatle beraber ilk namazlarını kıldılar. Namaz sonrasında öğrencilere cami tanıtıldı ve seccade hediye edildi.

Orhaneli Merkez Durdubey Cami 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, "İlk Seccadem, İlk Namazım" projesi çerçevesinde cemaatle beraber ilk namazını kıldı.

Orhaneli Merkez Durdubey Cami'nde 4-6 yaş Kur'an Kursunda eğitim gören 39 öğrenci öğle namazında cemaatle beraber ilk namazlarını kıldı.

Namaz sonrasında çocuklara İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır tarafından Durdubey camii tanıtıldı. 39 öğrenciye Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna tarafından seccade hediye edildi. Minik öğrenciler camide olmanın mutluluğunu yaşarken, program sonrasında öğrencilere cami avlusunda çeşitli hediye ve ikram yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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