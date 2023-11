Orhaneli Belediyesi yüreklere dokunmaya devam ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçe Belediye Başkanı Ali Aykurt ilçedeki özel çocuklarla bir araya gelip onların sorunlarını dinledi.

Gönül belediyeciliği anlayışını projelerine yansıtan ve her defasında yaş gözetmeksizin vatandaşlarıyla zaman geçirmeye çalışan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bu sefer de ilçede faaliyet gösteren özel eğitim merkezini ziyaret etti.

Orhaneli'de faaliyet gösteren İlçe merkezinden ve Mahallelerden gelen çocukların eğitim gördüğü Umut Özel Eğitim Merkezinde çocuklar ile bir araya geldi. Kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ellerinde pasta ve ikramlıklar ile özel eğitim merkezinin kapısını çalan Belediye Başkanı Ali Aykurt "Doğanın ve Doğal insanların Şehri güzel ilçemizde sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu hizmetlere devam ederken tek amacımız gönüllere erişebilmektir. Gönül belediyeciliğini en güzel şekilde yapmak üzere birçok projeyi hayata geçirirken her fırsatta hemşehrilerimiz ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün Altıntaş mahallemizde Cuma namazında komşularımız ile buluştuk şimdi ise özel kardeşlerimizle bir araya geldik. Özel kardeşlerimize yaşamın her alanında aynı özveri ve sağduyu ile yaklaşmamız gerekiyor. Devletimiz, özel vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı ve yoğun çalışmalar yürütmektedir. Biz de Orhaneli Belediyesi olarak onların ihtiyaçlarının farkında olup her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Onlarla beraber olmak zaman geçirmek beni de çok motive ediyor" dedi.

Pastaların kesildiği, ikramların sunulduğu ziyarette çocukların tamamladıkları etkinliklerin incelenmesinin ardından öğrencilerin yapmış olduğu bayrak çalışmasını başkan Aykurt'a hediye ettiler.