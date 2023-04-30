Organları ile üç hastaya umut oldu

Aydın'da geçtiğimiz günlerde hipertansiyon şikayeti nedeniyle beyin kanaması geçiren 5 çocuk babası Muhittin İyilik'in kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altındayken beyin ölümü gerçekleşirken, bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Rahatsızlanarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, tetkik ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Muhittin İyilik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. İyilik'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Emin Tunç Demir ile hemşire Senem Sözer, hastanın ailesi ile organ bağışı konusunda görüşerek aileye bilgi verdi. İyilik ailesi de organ bağışına onay vererek organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu. Ailenin onay vermesi sonrası, nakle uygun bulunan Muhittin İyilik'in iki böbreği ve karaciğeri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ekipleri tarafından operasyonla alınarak İzmir'e gönderildi.

Organ nakli çağrısında bulunan İyilik'in oğulları, "Babamız vefat ettikten sonra başkalarının vücudunda yaşasın, can olsun istedik. Hastane kapılarında şifa bekleyen onca insan var. Onlara umut olmak istedik. Bundan kendisinin de çok mutlu olacağını düşünüyoruz. Organ nakli sayısı artmalı ve hastanelerde şifa bekleyen insanlara umut olmalı, hayat olmalı" ifadelerini kullandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Muhittin İyilik'e Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, örnek davranışlarından dolayı kederli ailesine şükranlarını ve başsağlığı dileklerini iletti. - AYDIN