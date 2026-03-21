Bolu'da köy halkı geleneksel bayram yemeğinde buluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde, geleneksel hale gelen bayram yemeği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Köyde bulunan Yukarı ve Aşağı Mahalle sakinleri, bayram vesilesiyle aynı sofrada buluştu. Toplam 110 hanenin bulunduğu köyde düzenlenen organizasyonda, 75 kilo bulgur ve 50 kilo kuşbaşı et kullanılarak hazırlanan yemekler köy halkına ikram edildi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bayram yemeği, köy sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirirken, bayram coşkusunu da arttırıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı

Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı