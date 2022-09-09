Ordu yerel haberleri... Yeni Fatsa Kaymakamı görevine başladı Yerel Haberler Ordu haberlerine göre İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Fatsa Kaymakamlığı'na atanan Avni Kula, yeni görevine başladı. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Fatsa Kaymakamlığı'na atanan Avni Kula, yeni görevine başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mersin Erdemli Kaymakamlığı görevinden Fatsa Kaymakamlığı'na tayin olan Avni Kula, ilçeye gelerek makamına oturdu. Kaymakam Kula, Fatsa ilçesine atandığı için mutlu olduğunu söyledi. İlk kaymakamlık görevine Nevşehir Acıgöl'de başlayan Kaymakam Avni Kula sırasıyla Hakkari Çukurca, Malatya Doğanşehir, Balıkesir Kepsut, Trabzon Araklı, Afyon Dinar, Kütahya Gediz ve Mersin Erdemli Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Kula, evli ve iki çocuk babasıdır. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İçişleri Bakanlığı Avni Kula Mersin Fatsa Yerel Haberler

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