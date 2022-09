Ordu yerel haberleri... Ordu'da İtfaiye Haftası kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye haftası, itfaiye araçlarının konvoyu ile kutlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, araçlar ile şehir turu atarak, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 308'inci yıldönümü ve her yıl 25-30 Eylül tarihleri arsında kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla program düzenledi. Vatandaşlar, sirenleri ile şehir içinden geçen itfaiyecilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi. Çınkıl, "Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 308'inci yıldönümünü kutluyoruz. Onurlu bir mesleğin mensubu olmaktan son derece mutluyuz. Ordu ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece ve gündüz demeden çalışmaya gayret ediyoruz. Ülkemiz genelinde afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımız için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar itfaiyecilik mesleğine gönül vermiş olup şehit olan itfaiye şehitlerimizi rahmetle anarak, tüm çalışanlarımızın haftasını kutluyoruz" dedi. - ORDU