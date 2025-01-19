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Ordu'da Uçurumdan Düşen Alzheimer Hastası Kurtarıldı

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde uçurumdan düşen 88 yaşındaki Alzheimer hastası Kazım Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yaşlı adam sedye ile dere içinden çıkarıldı ve sağlık durumunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ordu'da uçurumdan düşen Alzheimer hastası şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ORDU - Ordu'da uçurumdan yuvarlanarak dereye düşen Alzheimer hastası yaşlı şahıs, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay, Perşembe ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası Kazım Ç. (88), evinin yanındaki uçurumdan düşerek dere içerisine yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yaşlı şahıs dere içinden sedye ile çıkartılarak ambulansa sevk edildi.

Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ordu'da Uçurumdan Düşen Alzheimer Hastası Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK - Yerel
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