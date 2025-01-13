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Ordu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

ORDU - Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.'nin kullandığı 52 AEA 551 plakalı otomobil, marketten çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Muhteber K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve market poşetleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Muhteber K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Emir Ç. ile Katibe Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhteber K.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Yerel
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