Ordu'da Melet Irmağı İçin Çadır Nöbeti ve İmza Seferberliği Devam Ediyor

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde, Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının imara açılmasına karşı başlatılan çadır nöbeti 35. gününde devam ediyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde yürütülen eylemde, mahalle sakinleri, çevre savunucuları ve çeşitli siyasi partiler, 24 saat nöbet tutuyor. Nöbetin yanı sıra imza kampanyası da kesintisiz devam ediyor.

"Melet'in kuşları özgür kalsın"

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz, halkın desteğinin günden güne arttığını belirterek, "Çadır nöbetimizin 35. gününde halkın yoğun katılımı devam etmektedir. Halkımızı bizim bu çabamıza destek vermeye çağırıyoruz. Melet'in kuşları özgür kalsın" dedi.

Çadır nöbetine katılan ve imza kampanyasına destek veren Yelda Dalak, "Melet Irmağı'nın yanındaki Kuş Cenneti'nin bilim ve sanat merkezi yapılması için bir proje başlattılar. Biz bu projeye 'dur' demek için burada imza topluyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Bu haklı kampanyaya bütün halkımızın da katılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"126 çeşit kuşu niye ölüme terk ediyoruz?"

Çadırda nöbet tutan yaşam savunucusu Nuray Ataoğlu, "Melet Irmağı'nın imara açılmasına kesinlikle karşıyız. O yüzden imza kampanyası sürdürüyoruz. 126 çeşit kuşu niye ölüme terk ediyoruz? Yazıktır, günahtır ya. Gerçekten günahtır. Direnişe devam. İmza kampanyamızı sürdürüyoruz. Durugöl'de çadırdayız. Her gece nöbetteyiz" dedi.

Başlattıkları imza kampanyasına halkın yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise "İmza kampanyamız oldukça ilgi görüyor. 7 binin üzerinde şu an imza toplandı. Önümüzdeki süreçte ne kadar devam edeceğimize bileşimle karar vereceğiz ama imza kampanyamız oldukça ilgi görüyor" dedi.

