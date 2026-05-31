Korgan'da Sondaj Durduruldu: Gözler Çevresel Rehabilitasyonda

(ORDU) - Haber: Gençağa KARAFAZLI

Ordu'nun Korgan ilçesinde mera alanlarında yapılmak istenen maden arama faaliyetlerine karşı açılan davada Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından şirket iş makinelerini sahadan çekerken, çevre savunucuları bölgede rehabilitasyon çalışması yapılmadığını ve çevresel tahribatın sürdüğünü iddia etti.

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Beypınarı ve Terzili mahallelerindeki mera alanlarında planlanan maden arama faaliyetlerine ilişkin açılan davada Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Perşembe Yaylası'nın menderesleri ve su kaynaklarına yakınlığı nedeniyle tepki çeken sondaj çalışmalarına karşı bölge halkı ile Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) uzun süredir mücadele yürütüyordu. Korgan, Aybastı ve Kabataş ilçelerinden yurttaşlar sondaj alanında nöbet tutarak iş makinelerinin çalışmasını engellemişti.

Yöre halkı ve çevre savunucularının, Ordu Valiliği tarafından verilen maden arama izninin iptali istemiyle açtığı davada Ordu İdare Mahkemesi, 22 Mayıs'ta oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, bilirkişi raporu hazırlanıp eksiklikler giderilinceye kadar faaliyetlerin durdurulmasına hükmedildi. Kararda, çalışmaların sürmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği vurgulandı.

Kararın ardından faaliyet gösteren şirketin sondaj ve iş makinelerini çalışma alanından çekerek yayla yolu girişine park ettiği öğrenildi. ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ile dernek yöneticisi Avukat Haluk Türkmen, sondaj yapılan bölgede incelemelerde bulunarak çevresel zararların sürdüğünü iddia etti.

"Bentonit sucul canlılar için ciddi tehlike oluşturabilir"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, sondaj çalışmalarında kullanılan bentonitin çevresel etkilerine dikkati çekerek, "Bentonit suya karıştığında özellikle yaylalardaki sucul canlılar için ciddi bir tehlike oluşturur. Balıkların solungaçlarını tıkayarak onların ölümüne neden olabilir. Bentonit suyla temas ettiğinde çamur değil, adeta hamur kıvamına dönüşür ve tıkayıcı bir etki yaratır" dedi.

Sondaj alanında bentonit kalıntılarının bulunduğunu savunan Gönül, "Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdikten sonra bu alanın temizlenmesi gerekiyordu. Ancak bentonit ve yağlı suyun bölgede hala bulunduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Mera eski haline getirilmedi"

Avukat Haluk Türkmen de rehabilitasyon çalışmalarının yeterli olmadığını öne sürerek, "Burası hayvancılık yapılan verimli bir mera alanıdır. Yeraltındaki maddeler yüzeye çıkarıldığında ciddi bir tehdit oluşur. Yasal olarak bu alanın temizlenmesi ve eski haline getirilmesi gerekiyordu. Ancak görüldüğü üzere böyle bir çalışma yapılmamış" ifadelerini kullandı.

Türkmen, bölgede kirli suyun toplandığı havuzun ve bentonit birikintilerinin hala bulunduğunu ifade ederek, mera alanının hayvan otlatmaya elverişli olmaktan çıktığını savundu.

Kaynak: ANKA