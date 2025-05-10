Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Ordu'da Gazze İçin 110 Bin Lira Bağış Toplandı

Ordu'da Gazze İçin 110 Bin Lira Bağış Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde düzenlenen hayır çarşısında, Gazze'deki mağdurlara destek olmak amacıyla 110 bin TL bağış toplandı. Etkinlik, öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Ordu'da Gazze için düzenlenen hayır çarşısında 110 bin lira para toplandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve mağdur insanlara destek olmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısında 110 bin TL bağış toplandı.

Ünye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan hayır çarşısında, öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğiyle hazırlanan yiyecek ve ürünler satışa sunuldu. Etkinlik, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Okul Müdürü İslam Şimşek, çarşının amacıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kanı durdurmak, yaralara merhem olmak ve oradaki insanların acılarına ortak olabilmek adına bu çarşıyı düzenledik. Elde edilen tüm geliri Gazze'ye bağışlayacağız. Bu çalışmanın asıl amacı miktardan ziyade duruşumuzu ortaya koymak, mazlumların yanında olduğumuzu göstermektir" ifadelerini kullandı.

Hayır çarşısı sonunda toplanan 110 bin TL'lik bağış, ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı

Herkes bu pozisyonda çekilen ofsayt çizgisini konuşuyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.