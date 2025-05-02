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Ordu'da Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerinde bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirdi.

Ordu'da eğlence mekanında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Olay, Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgen S., eğlence mekanında oturduğu sırada, aynı iş yerinde yan masada bulunan Orhan G. ile çıkan tartışma sonucu silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Özgen S. yere yığıldı. Silahlı saldırıyı yapan şahsa iş yerinde bulunanlar müdahale ederek elindeki silahla birlikte etkisiz hale getirdi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahlı saldırıyı yapan kişi Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına teslim edilirken, olayda ağır yaralanan Özgen S. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakalanan şahıs emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri ise eğlence mekanında saldırının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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