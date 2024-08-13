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Ordu'da 3 Bin 820 Yabancı Uyruklu Şahıs Yaşıyor

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Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu il genelinde 3 bin 820 yabancı uyruklu şahsın yaşadığını açıkladı. İkamet izni alanların çoğunluğunu Suriyeliler oluştururken, diğer ülkelerden gelenlerin sayısı da dikkat çekici.

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu il genelinde 3 bin 820 yabancı uyruklu şahsın yaşadığını açıkladı.

Vali Erol yaptığı açıklamada, il genelinde geçici koruma altında ikamet izni alanların sayısının 842'si Suriyeli olmak üzere bin 319, koruma kapsamında kalanların bin 659 kişi olduğunu kaydederek, "Toplam olarak bugün itibarıyla 3 bin 820 yabancı uyruklu şahıs şehrimizde yaşamaktadır" dedi.

Vali Erol, ikamet izni ile Ordu'da kalan bin 319 kişinin yüzde 18'inin Azerbaycan Türkü, yüzde 17'sinin Gürcü, yüzde 12'sinin Iraklı olduğunu vurguladı.

Uluslararası koruma kapsamında bulunan bin 659 kişiden yüzde 60'ının Irak, yüzde 30'unun Afgan, yüzde 6'sının İran uyruklu olduğunu kaydeden Vali Erol, "Öğrenci olarak kalan 89 kişiden 28'i Kazak,12 si ise Azerbaycan Türkü öğrenci olarak kayıtlarımızda bulunuyor" bilgisini verdi.

Vali Erol, ayrıca bugüne kadar 174 düzensiz göçmen yakalandığını, bunların 159'unun sınır dışı edildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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