Ordu'da 1 Mayıs etkinliği

Ordu'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu'daki sivil toplum kuruluşları, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanarak, Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki miting alanına yürüdü. Çeşitli sloganlar eşliğinde ellerindeki pankartlar ile yürüyen kalabalık, alanda buluştu. Etkinlik boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydan, güzergah ve etkinlik alanında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, alana girenlere üst araması yapıldı.

Etkinlik alanında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program, konser ile devam etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı