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Onur Vahdettin Akbulut Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak göreve başladı

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İznik Orman İşletme Müdürü olan Onur Vahdettin Akbulut, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandı ve görevine başladı. İlk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştiren Akbulut, tebriklerini kabul etti.

Bilecik Orman İşletme Müdürü olarak atanan Onur Vahdettin Akbulut göreve başladı.

İznik Orman İşletme Müdürü görevini yürütmekteyken Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Onur Vahdettin Akbulut görevini Tuncay Yakın'dan devraldı.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'nde ataması gerçekleşen ve göreve başlayan Onur Vahdettin Akbulut ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi.

Vali Aygöl, Orman İşletme Müdürü olarak ataması gerçekleşen Onur Vahdettin Akbulut'u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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