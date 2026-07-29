Öncüpınar Sınır Hattı’nda mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Öncüpınar Sınır Hattı'nda bağlantı yolunun genişletilmesi amacıyla yürütülen mayın temizleme çalışmaları sürüyor.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Vali Yardımcısı Yusuf Durani Dinç ile birlikte Öncüpınar Sınır Hattı'nda yürütülen mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Bağlantı yolunun genişletilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Kalaylı, faaliyetlerin son durumunu değerlendirdi. İncelemelerde, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kilis'te yürütülen kamu yatırımları ve sınır hattındaki çalışmaların yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı