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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesini Ziyaret Etti

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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Tıp Fakültesini ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili hizmetlerini kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Tıp Fakültesini ziyaret eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Kutsal olan insanı yaşatmak, onun acısını dindirmek, hastalığını sağaltmak ve toplum sağlığı adına en ön saflarda mücadele eden bütün hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın bu özel günlerini kutluyorum " dedi.

Türkiye'de tıp alanında çalışanların özverili hizmetlerinin anıldığı ve bilimsel katkılarının öne çıkarıldığı 14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye'nin bütün üniversitelerinde olduğu gibi OMÜ'de kutlandı. Bu çerçevede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Tıp Fakültesini ziyaret ederek insanı sağlığına kavuşturma ve yaşatma ve gibi mukaddes ve ulvi bir görev üstlenen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti. Rektör Ünal, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, "Kutsal olan insanı yaşatmak, onun acısını dindirmek, hastalığını sağaltmak ve toplum sağlığı adına en ön saflarda mücadele eden, özveri, sabır ve cesaretleriyle gecesini gündüzüne katan bütün hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın bu özel günlerini kutluyor, kendilerine içtenlikle şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Davut Güven ve Hastane Müdürlerince karşılanan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilk olarak Dekanlık giriş holünde tıbbiyeli öğrencilerin kurduğu standı ziyaret etti. Burada Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve diğer yetkililerin rehberliğinde öğrencilerle sohbet eden Rektör Ünal, 1979'dan beri öğrenciler tarafından yıllık olarak çıkarılan "Kılçık" dergisinin son sayısını inceledi.

Ardından Rektör Ünal ve beraberindekiler sırasıyla Radyoloji, Romatoloji, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Onkoloji Ana Bilim Dalları departmanlarına kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarette ana bilim dalları başkanları ve akademisyenlerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Rektör Ünal, kendilerine meslek hayatlarında muvaffakiyet diledi.

Tebrik ziyaretleri akabinde ise Rektör Ünal, Başhekim Prof. Dr. Davut Gülen ve Hastane müdürlerinin refakatinde Çocuk Hastanesinin karşısındaki otoparkın kapalı kısmında incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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