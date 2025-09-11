Haberler

OMÜ ile TEZ-KOOP-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve TEZ-KOOP-İŞ Samsun Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, çalışanların üniversiteye olan aidiyet duygusunu artırdı ve yönetim ile sendika arasında güçlü bir iş birliği ortamı oluşturdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ile TEZ-KOOP-İŞ Samsun Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, çalışanların üniversiteye aidiyet duygusunu güçlendirirken, yönetimle sendika arasında güçlü bir iş birliği ortamı oluşturdu.

Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası(TEZ-KOOP-İŞ) Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve üniversite yönetimiyle 'tam bir uyum' içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Her konuda yönetim ile istişare edebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz" diye konuştu.

Çalışanlar için çözüm odaklı yaklaşım

Sayın, sendika olarak üyelerinin her zaman nabızlarını tuttuklarını ifade ederek, "OMÜ üst yönetimi ile sendika başkanlığımız arasındaki uyum, çalışanların üniversitemize olan aidiyet duygularını artırdı. Çalışanlar yönetime rahat ulaşarak sorunlarını aktarmanın ve kendilerine kulak verilmesinin memnuniyeti içerisindedir" dedi.

OMÜ'de işçi sorunlarını çözüm odaklı bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyen Sayın, "Özellikle Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile özlenen ve beklenen çalışma ortamını sağladık. OMÜ Rektörü sayın Prof. Dr. Fatma Aydın başta olmak üzere Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Selman Aslan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Yaptığımız iş birliğinin ve sağladığımız istişare ortamının artarak devam etmesi en büyük temennimizdir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
