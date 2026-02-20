Haberler

OMÜ'de Ramazan'ın ilk sofrası kuruldu

OMÜ'de Ramazan'ın ilk sofrası kuruldu
Güncelleme:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Ramazan ayının ilk günü için düzenlenen iftar programında, öğrencilerle birlikte yemek yenerek paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Program, her gün bin 500 öğrenciye ücretsiz iftar imkanı sunacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Ramazan ayının ilk günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen program, OMÜ Yaşam Merkezi Yemekhanesi'nde iftar vakti gerçekleştirildi.

İftar programına Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan da katılarak öğrencilerle aynı sofrada buluştu. Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün öğrencilerle birlikte iftar yapılacağı belirtilirken, OMÜ ailesi olarak birlikte olmanın ve paylaşmanın mutluluğunun yaşandığı ifade edildi.

Program, yemekhanenin oturma kapasitesi doğrultusunda günlük bin 500 öğrenciyi ücretsiz olarak ağırlayacak şekilde planlandı. Böylece Ramazan ayı süresince öğrencilerin iftarlarını kampüs ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yapmaları hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
